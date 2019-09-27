Осеннее обострение: две россиянки подрались на борту самолета

На борту самолета, выполнявшего рейс Москва — Минеральные Воды, произошел конфликт между двумя пассажирками.

Во время полета одна из них нанесла другой удар в область головы, сообщает РИА Новости.

Почему повздорили женщины, не уточняется, но обе нецензурно выражались.

После того как самолет приземлился, пассажирок доставили в полицию. В отношении них составлены административные протоколы по статье «мелкое хулиганство», пишет bfm.ru.

Женщине, получившей телесные повреждения, оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что известный российский актер Максим Аверин устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Барнаула в Москву. Уже в Москве актера оштрафовали на 500 рублей. Видимо, расстроившись, ведущий программы «Три аккорда» на Первом канале послал столичных журналистов в «пятую точку».