22 сентября 6°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Осеннее противостояние: на Алтае зафиксировали три подземных толчка за два дня

Подземный толчок магнитудой 3 зафиксирован в 305 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Это произошло 22 сентября в 02:58.

Эпицентр находился в 28 км к востоку-северо-востоку от поселка Кош-Агач и примерно в 45 км от границы с Монголией, сообщает «Интерфакс».

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,4 балла по шкале MSK-64.

Также землетрясение магнитудой 3,3 было зафиксировано в этом же районе 21 сентября в 21:36.

Ранним утром 21 сентября был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3 в 189 км от Горно-Алтайска. Эпицентр находился в 35 км от поселка Акташ

Горообразование

Подземные толчки зафиксированы в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет. Она связана с процессами горообразования, продолжающимися последние 5−10 млн лет.

Скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год к северо-западу.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость