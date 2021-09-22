Осеннее противостояние: на Алтае зафиксировали три подземных толчка за два дня

Подземный толчок магнитудой 3 зафиксирован в 305 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Это произошло 22 сентября в 02:58.

Эпицентр находился в 28 км к востоку-северо-востоку от поселка Кош-Агач и примерно в 45 км от границы с Монголией, сообщает «Интерфакс».

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,4 балла по шкале MSK-64.

Также землетрясение магнитудой 3,3 было зафиксировано в этом же районе 21 сентября в 21:36.

Ранним утром 21 сентября был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3 в 189 км от Горно-Алтайска. Эпицентр находился в 35 км от поселка Акташ

Горообразование

Подземные толчки зафиксированы в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет. Она связана с процессами горообразования, продолжающимися последние 5−10 млн лет.

Скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год к северо-западу.