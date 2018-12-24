Особый режим: вынесли приговор алтайскому рецидивисту, который 54 раза ударил ножом сожительницу

Как сообщили в краевой прокуратуре, убийство произошло в июне 2018 года в селе Октябрьское. Мужчина и его сожительница были пьяны. В ходе ссоры, будучи вне себя от гнева, сельчанин стал колоть женщину ножом. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В судебном заседании сельчанин полностью признал вину и пояснил, что мотивом к совершению преступления послужили оскорбления потерпевшей в его адрес.

Известно, что мужчина имеет 10 судимостей. Он начал совершать различные преступления с 15 лет. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.