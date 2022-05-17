17 мая
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Происшествия

Осужденный за убийство преступник сбежал из психбольницы и вернулся обратно

В Екатеринбурге нашли особо опасного преступника, сбежавшего из психиатрической больницы, сообщает e1.ru.

Стоматолог
Стоматолог
CCO

Ранее мужчину, осужденного за убийство, суд направил на принудительное лечение.

Утром 16 мая его возили к стоматологу, он попросился в туалет.

А после этого убежал. Догнать его медики не смогли.

Позже главврач больницы рассказал, что беглеца нашли — спустя несколько часов он сам вернулся в медучреждение. Объяснить причины побега он не смог, пишет Lenta.ru.

Сейчас осужденный находится под наблюдением врачей, в учреждении проводится внутренняя проверка.

Ранее мужчина в трусах и с ножом угнал столичное такси.

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