От крайнего истощения умерли семеро детей в интернате

О страшной трагедии сообщила учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер в своем Telegram-канале.

Женщина рассказала, что в интернате не хватает рук для ухода за больными детей. И в то же время туда не пускают волонтеров, которые могли бы помочь и предотвратить ужасы.

«Не пускают при нехватке рук, просто потому что очень боятся, что такие истории, как история с Лешей Дельвари (седьмой погибший — прим. ред.), вылезут наружу.

Правозащитница рассказала, как однажды сотрудники интерната привезли Алексея в Александровскую больницу, оставили его в приемном покое и уехали.

По словам Нюты Федермессер, врачи хотели отказаться от госпитализации — посчитали ее необоснованной. Однако увезти мальчика обратно не смогли. До интерната невозможно было дозвониться, и за ребенком не присылали машину.

«Леша остался в больнице без надзора, подхватил внутрибольничную инфекцию, попал с этой инфекцией в реанимацию», — рассказала правозащитница.

Его вылечили и отправили снова в интернат, где пообещали, что впредь за детьми будут следить лучше и такого кошмара не повториться.

«Тем не менее, 17 апреля Алексей Дельвари был доставлен в Александровскую больницу один, без сопровождения. Он провел время в одиночестве без близких рядом, среди кафельных стен и незнакомых звуков в отделении приемного покоя, и к полудню умер», — написала женщина.

еще шестеро детей, как и Алексей, по словам правозащитницы, умерли от истощения.

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку.

В то же время «Фонтанка» пишет:

Психоневрологический интернат № 10 имени В. Г. Горденчука — учреждение для взрослых. Но все умершие проживавшие, имена которых перечисляет Федермессер в своем обращении, — молодые люди 18−20 лет, переведенные в ПНИ № 10 из учреждений для детей после достижения совершеннолетия.

Ранее в Новосибирске отец погибшего при загадочных обстоятельства в детском доме ребенка рассказал свою версию произошедшего.