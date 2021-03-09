От легковушки почти ничего не осталось после аварии с фурой под Бийском

На Чуйском тракте в районе въезда в Бийск со стороны Республики Алтай произошло серьезное ДТП. Иномарка столкнулась с огромной фурой.

Водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили очевидцы.

Удар был очень сильным — от машины почти ничего не осталось. Фото опубликовали на странице Дром22.Бийск в Instagram.

Также сообщается, что в машине было двое парней военнослужащих якобы в нетрезвом виде. Их остановили сотрудники ГИБДД, но те решили скрыться от правоохранителей. Началась погоня, которая и закончилась аварией.

О других пострадавших пока не сообщается.

На месте работает полиция и скорая помощь.