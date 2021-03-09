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Происшествия

В ГИБДД прокомментировали ДТП с фурой под Бийском

В Госавтоинспекции Алтайского края рассказали о ДТП под Бийском, в котором легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В больницу после аварии доставили двух человек.

Авария под Бийском.
Авария под Бийском.
biysk 22

ДТП произошло около 8:45 на ул. Шишкова. Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.

Как оказалось, водитель 1991 года рождения за рулем Ford с прицепом ехал со стороны ул. Старый Чуйский в направлении автодороги Р-256. Он не уступил дорогу автомобилю Kia Spectra под управлением водителя 2000 года рождения, пользующегося преимуществом в движении.

Водитель Kia и его пассажир, мужчина 1995 года рождения, получили травмы разной степени тяжести. Мужчин госпитализировали.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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