Отбывавшего срок за изнасилование врача экс-главу минздрава отпустили по УДО

В суде заявили, что «своим поведением <осужденный> доказал свое исправление».

По версии следствия, в конце апреля 2019 года пьяный Стрючков изнасиловал 27-летнюю знакомую, которая работает врачом в участковой больнице. По словам женщины, Стрючков вызвал ее на территорию бывшего детского лагеря якобы для оказания медпомощи.

«Я никогда не давала никаких поводов, у нас не было никаких контактов, кроме ухода за его тетей. Но, когда он позвонил, я не могла ему отказать <в просьбе поехать осмотреть пациента>, он же мой начальник. Мы приехали в охотничий дом, где больше никого не было. <…> Мне стало страшно», — рассказывала потерпевшая.

Затем, по словам врача, чиновник достал виски, но когда женщина отказалась пить, он сказал: «Тогда ты не станешь большим руководителем».

По ее словам, 60-летний министр предлагал ей должности главврача в нескольких районах области. После отказа он напал на нее и изнасиловал.

Стрючкова обвинили в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Он не признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам и трем месяцам колонии общего режима. Бывшего министра также обязали выплатить потерпевшей 500 тыс. рублей в качестве компенсации, пишет polit.ru. В январе 2021 года Стрючкова перевели из колонии общего режима в колонию-поселение.

Стрючков возглавлял областной Минздрав с 2012 года. А в конце апреля 2019 года подал в отставку.