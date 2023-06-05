5 июня
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Происшествия

Отдел ГИБДД Красноярска полностью сгорел

В Красноярске здание отдела ГИБДД сгорело минувшей ночью.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

С огнем боролись несколько часов, пишет Telegram-канал Mash.

Возгорание обнаружили около двух ночи . Пожарная сигнализация не сработала. Пожар заметили только тогда, когда огонь стал вырываться из окон наружу, указывает Газета.Ru.

По предварительной версии, причиной пожара стала загоревшаяся за шкафом проводка в одном из кабинетов.

Ранее стали известны подробности крупного пожара в барнаульском ТЦ. На месте происшествия работали 34 человека личного состава и девять единиц техники. Пострадавших нет.

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