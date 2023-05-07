Стали известны подробности крупного пожара в барнаульском ТЦ

Пожарно-спасательные подразделения краевого центра ликвидировали пожар. Огонь распространился на площади 75 кв. м.

На месте происшествия работали 34 человека личного состава и девять единиц техники. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.

Напомним, что вечером 6 мая в соцсетях появилась информация о возгорании. Группа ВКонтакте "В курсе 22" опубликовала несколько видео с места происшествия.

Сегодня, 7 мая, пользователи в соцсетях поделились фотографиями последствий пожара.

Последствия пожара в ТЦ "Норд-вест". Группа ВКонтакте "Инцидент Барнаул"

Ранее бор загорелся второй раз за весну возле алтайского села.