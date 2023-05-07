7 мая
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Происшествия

Стали известны подробности крупного пожара в барнаульском ТЦ

Пожар произошел вечером 6 мая. Здание торгового центра "Норд-вест" загорелось, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Торговый центр загорелся в центре Барнаула.
Торговый центр загорелся в центре Барнаула.
Группа ВКонтакте "В курсе 22"

Пожарно-спасательные подразделения краевого центра ликвидировали пожар. Огонь распространился на площади 75 кв. м.

На месте происшествия работали 34 человека личного состава и девять единиц техники. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.

Напомним, что вечером 6 мая в соцсетях появилась информация о возгорании. Группа ВКонтакте "В курсе 22" опубликовала несколько видео с места происшествия.

Сегодня, 7 мая, пользователи в соцсетях поделились фотографиями последствий пожара.

Последствия пожара в ТЦ &quot;Норд-вест&quot;.
Последствия пожара в ТЦ "Норд-вест".
Группа ВКонтакте "Инцидент Барнаул"

Ранее бор загорелся второй раз за весну возле алтайского села.

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