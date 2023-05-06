6 мая
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Происшествия

Торговый центр загорелся в центре Барнаула

Торговый центр "Норд-вест" загорелся в Барнауле, сообщает группа ВКонтакте "В курсе 22".

Торговый центр загорелся в центре Барнаула.
Торговый центр загорелся в центре Барнаула.
Группа ВКонтакте "В курсе 22"

Сейчас пожарные тушат здание на пр. Ленина, 155А.

По словам очевидцев, горит одно из заведений общественного питания. Подробности пока неизвестны.

Ранее бор загорелся второй раз за весну возле алтайского села.

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