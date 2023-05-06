Торговый центр загорелся в центре Барнаула.

Сейчас пожарные тушат здание на пр. Ленина, 155А.
По словам очевидцев, горит одно из заведений общественного питания. Подробности пока неизвестны.
Ранее бор загорелся второй раз за весну возле алтайского села.
Торговый центр "Норд-вест" загорелся в Барнауле, сообщает группа ВКонтакте "В курсе 22".
Сейчас пожарные тушат здание на пр. Ленина, 155А.
По словам очевидцев, горит одно из заведений общественного питания. Подробности пока неизвестны.
Ранее бор загорелся второй раз за весну возле алтайского села.
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