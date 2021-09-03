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Происшествия

Отец изнасилованной девочки нашел педофила раньше полиции и зарезал его

В Самаре 2 сентября нашли мертвым 32-летнего мужчину, которого подозревали в педофилии. Его зарезал отец одной из изнасилованных девочек, пишет «112» со ссылкой на источники.

Нож.
Нож.
altapress.ru

По данным следствия, с 2016 по 2021 год подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек, которым на момент совершения преступления было 6 и 8 лет соответственно.

Свои действия мужчина фиксировал на телефон.

25 августа мужчина пришел помочь своему другу перетащить шкаф. Они выпили, и хозяин дома уснул, а его друг залез к нему в телефон. Там мужчина обнаружил видео, на котором его друг надругался над 9-летней дочерью.

Мужчина начал бить приятеля и попытался его зарезать, но их разняли. Затем мужчина поговорил с бывшей девушкой товарища. Оказалось, что подозреваемый склонял к сексу и ее 11-летнюю дочь, пишет polit.ru.

На него написали заявление в полицию, но педофил пропал.

Отец пострадавшей девочки нашел его раньше полиции и зарезал. По его словам, это произошло случайно. Затем мужчина сам пришел в полицию с повинной.

Ранее 40-летний житель села Малоенисейское (Бийский район) похитил и незаконно удерживал в подвале своего дома 12-летнюю девочку. Волонтеры, полицейские и спасатели вели поиски 12-летней девочки.

Похититель испугался резонанса и отпустил пленницу, а сам пустился в бега. Был задержан в Республике Алтай.

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