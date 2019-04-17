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18 апреля
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Происшествия

Отец пострадавшего в смертельном ДТП с BMW X6: «Решение суда добило нашу семью»

Отец Евгения Нагорнева, получившего тяжелые травмы в результате ДТП с BMW X6 и потерявшего в той аварии жену и дочь, после вынесения приговора вышел на место аварии с портретом погибших, сообщает аккаунт instabarnaul.

Евгений Нагорнев на суде над Александром Руденко.
Евгений Нагорнев на суде над Александром Руденко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Приговор виновнику смертельного ДТП Александру Руденко зачитали 17 апреля примерно в 11:30. Его наказание — 8 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Это почти максимальный срок по вменяемой статье, но режим наказания более мягкий, чем просило обвинение (колонию общего режима).

В срок зачтут время отбывания Руденко под стражей из расчета 1 день в СИЗО за 2 дня в колонии-поселении. Кроме того, суд взыскал с Руденко его имущество на общую сумму более 25 млн рублей.

После оглашения приговора отец пострадавшего Евгения Нагорнева вышел к месту трагедии на пр. Ленина. В руках он держал фото погибшей снохи и внучки. Он плакал.



«Решение суда добило нашу семью», признался мужчина

У сообщения об этом десятки комментариев. Мягким приговором многие недовольны. «Соболезнования родным, будем надеяться на божий суд», — говорит один из комментаторов.

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