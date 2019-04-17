Отец пострадавшего в смертельном ДТП с BMW X6: «Решение суда добило нашу семью»

Отец Евгения Нагорнева, получившего тяжелые травмы в результате ДТП с BMW X6 и потерявшего в той аварии жену и дочь, после вынесения приговора вышел на место аварии с портретом погибших, сообщает аккаунт instabarnaul.

Приговор виновнику смертельного ДТП Александру Руденко зачитали 17 апреля примерно в 11:30. Его наказание — 8 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Это почти максимальный срок по вменяемой статье, но режим наказания более мягкий, чем просило обвинение (колонию общего режима).

В срок зачтут время отбывания Руденко под стражей из расчета 1 день в СИЗО за 2 дня в колонии-поселении. Кроме того, суд взыскал с Руденко его имущество на общую сумму более 25 млн рублей.

После оглашения приговора отец пострадавшего Евгения Нагорнева вышел к месту трагедии на пр. Ленина. В руках он держал фото погибшей снохи и внучки. Он плакал.



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У сообщения об этом десятки комментариев. Мягким приговором многие недовольны. «Соболезнования родным, будем надеяться на божий суд», — говорит один из комментаторов.