Отец пятерых детей убил жену и покончил с собой в Подмосковье

В подмосковном поселке Селятино многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Также сообщается, что один из детей находился в квартире в момент убийства. На место преступления выехали следователи, причины произошедшего устанавливаются.

Как пишет РЕН ТВ, в семье воспитывалось пять детей, в том числе четверо несовершеннолетних. Знакомые положительно отзываются о семействе.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, дети покончившего с собой мужчины сейчас находятся с бабушкой. Мишонова отметила, что семья не состояла на учете.

Ранее, 15 февраля, на рынке в Калининграде расстреляли из охотничьего ружья семейную пару. Мотивом преступления стала личная неприязнь.