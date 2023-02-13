13 февраля
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Происшествия

Отголоски мировых землетрясений ощутили на Алтае

Землетрясение силой в эпицентре 2,6 магнитуд произошло в Республике Алтай 12 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Землетрясение
Землетрясение
ГУ МЧС по Республике Алтай

Землетрясение произошло в 14:54 в 73 км северо-восточней населенного пункта Онгудай. Сила сейсмического события в эпицентре составила 2,6 магнитуд.

Зона землетрясение составила 50 км — в нее не попали населенные пункты. В ведомстве уточняют, что местные жители Онгудайского района подземных толчков не почувствовали и в службу «112» не обращались.

С начала 2023 года это уже пятое сейсмособытие в Республике Алтай, сообщают в ГУ МЧС. Всего за 2022 год зарегистрировали 34 сейсмособытия — примерно по три землетрясения в месяц. Все они были малой интенсивности и происходили на юге республики вдали от населенных пунктов.

«Такая обстановка наблюдается в Республике Алтай в течение уже многих лет, и для нашего региона это норма», — заявили в ведомстве.

Ранее 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение, которое видели в последний раз видели 80 лет назад.

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