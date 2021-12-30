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Происшествия

Отлов бродячих собак организовали в российском городе после гибели женщины

Власти Якутска организовали отлов безнадзорных животных на территории города после гибели 53-летней женщины, которую загрызла стая бродячих собак.

Собака.
Собака.
СС0

В городе сформировали 15 бригад по отлову безнадзорных собак в составе 30 ловцов.

В каждую бригаду привлечены квалифицированные работники, кинологи, имеющие опыт отлова или обращения с агрессивными животными.

Они выходят на маршруты после прохождения инструктажа. Количество бригад по отлову будет кратно увеличено, пообещали в мэрии, пишет Lenta.ru.

Что произошло

В Якутске на территории ипподрома бродячие собаки загрызли 53-летнюю женщину. Ее тело обнаружил студент агротехнологического факультета 29 декабря.

Следователи изъяли документацию у ведомств, занимающихся бездомными животными, а также собирают данные о собаках с хозяевами. Возбуждено уголовное дело о по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Ранее в Алтайском крае на школьниц напали собаки.

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