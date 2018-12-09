Как поступает отопление в дома в Барнауле, попавшие под отключения из-за масштабной аварии

Утром, в 10.22, в мэрии сообщили со ссылкой на информацию барнаульского комитета КЖХ, что отопление стало поступать в дома микрорайона ВРЗ в Барнауле, в работах по подключению заняты 8 бригад. За первый час к теплоснабжению подключено 14 многоквартирных домов, 2 детских сада, 110 частных жилых домов. Работы идут в штатном режиме.

А вот по данным на 12.00 к отоплению подключен 31 многоквартирный дом (из 55 отключенных), 210 частных жилых домов, два детских сада, две школы, колледж и общежитие.

В мэрии сообщают, что управляющие компании ведут подомовой обход, усилен контроль температурного режима в помещениях. В случае возникновения сложностей при подключении жилых домов, помощь управляющим компаниям готовы оказать районные администрации и управление ГОЧС города Барнаула.

По всем вопросам подачи тепла жителям, попавшим под отключение, необходимо обращаться в администрацию Октябрьского района по телефону 247−498, в единую диспетчерскую службу города 299−188, а также в управляющие компании.

Судя по информации в соцсетях, отопление действительно подается. Где-то сначала дали горячую воду, а отопления не было. Где-то подали и то, и другое. А где-то отключилось электричество. Как пояснил один из жителей (и он явно знает, о чем говорит), тепло не появится моментально, система дня два будет выходить на рабочую мощность.

Напомним, порыв теплотрассы произошел в Октябрьском районе Барнаула на улице Водопроводная в ночь на субботу примерно в 2.00 по местному времени. Это был порыв теплотрассы диаметром 325 миллиметров по адресу Водопроводная, 142.

Из-за аварии без тепла в 20-градусный мороз остались десятки многоквартирных домов и 245 домов частного сектора.