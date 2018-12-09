Жители большого барнаульского микрорайона продолжают сидеть без отопления

Как уже сообщал altapress.ru , вчера 8 декабря из-за коммунальной аварии без отопления в Барнауле остались 55 многоквартирных домов, 245 домов в частном секторе, два детсада, две школы, три медучреждения и четыре административных здания. Сейчас ремонт завершен, отопление в первые дома начали подавать. Между тем, в паблике Barnaul22 люди утверждали, что в 8 утра в домах не было ни отопления, ни горячей воды.

Аварию изначально пообещали ликвидировать к 20.00 8 декабря. Однако о холоде в квартире сообщали в соцсетях и в ночь на 9-е («дома реально холодно, дети очень маленькие замёрзли»), и в 8 утра 9 декабря («хоть бы воду горячую дали! А то ни отопления, ни воды»).

Между тем, как сообщают «Известия», на месте аварии сварочные работы были завершены в 4.03. Сеть была поставлена на заполнение теплоносителем.

В дальнейшем СМИ уточнили, что давление в сеть будет подано в 8.00. То есть на заполнение сети потребуется какое-то время — поэтому люди и остаются без отопления. Судя по сообщениям, многие используют обогреватели, что ведет к существенным затратам электроэнергии.

Что говорят в мэрии Барнаула?

В администрации Барнаула altapress.ru пояснили следующее. Ликвидация коммунальной аварии находится на контроле у главы города Сергея Дугина. Каждые два часа он получает отчёт о ликвидации аварии от коммунальных служб.

Сегодня, 9 декабря, в 7−00 часов в администрации Октябрьского района под председательством первого замглавы города Вячеслава Франка прошло заседание КЧС.

Как доложил глава Октябрьского района Вячеслав Новиков, в 4.30 часов на месте аварии завершены сварочные работы идет заполнение системы, в ближайшее время планируется начать подачу тепла в дома.

Специалисты городского комитета ЖКХ совместно с управляющими компаниями ведут подомовой обход, проводят мониторинг температурного режима в жилье. На месте аварии работают руководители и специалисты администрации города, аварийная бригада АО «БТСК», оперативная группа УГОЧС города.

Подают ли отопление в дома?

В мэрии утверждают, что подачу тепла в первые дома начали в .00

По всем вопросам жителям, попавшим под отключение, необходимо обращаться в администрацию Октябрьского района по телефону 247- 498 или в единую диспетчерскую службу города 299−188.

Что произошло?

Прорыв теплотрассы произошел в Октябрьском районе Барнаула на улице Водопроводная в ночь на субботу примерно в 2.00 по местному времени. Это был порыв теплотрассы диаметром 325 миллиметров по адресу Водопроводная, 142.

Из-за аварии без тепла в 20-градусный мороз остались десятки многоквартирных домов и 245 домов частного сектора.