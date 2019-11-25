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Происшествия

Отравившиеся роллами барнаульцы получат по 50 тысяч рублей компенсации

Жители Барнаула, которые летом 2018 года отравились роллами, получат компенсации 50 тыс. рублей, сообщает прокуратура Алтайского края.

Суши.
Суши.
СС0

Напомним, в Барнауле 15 человек, в том числе двое детей, отравились роллами в июле прошлого года. У пострадавших выявили инфекционный гастроэнтерит. Все они покупали продукцию в одной из служб доставки. В связи с допущенными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований производителя привлекли к административной ответственности.

В этом году несколько пострадавших обратились в суд с исками о взыскании стоимости приобретенных роллов, расходов на лечение, утраченного заработка и компенсации морального вреда.

В итоге, суд встал на сторону жителей краевой столицы. Каждый пострадавший должен получить около 50 тыс. рублей компенсации.

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