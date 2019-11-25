Отравившиеся роллами барнаульцы получат по 50 тысяч рублей компенсации

Напомним, в Барнауле 15 человек, в том числе двое детей, отравились роллами в июле прошлого года. У пострадавших выявили инфекционный гастроэнтерит. Все они покупали продукцию в одной из служб доставки. В связи с допущенными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований производителя привлекли к административной ответственности.

В этом году несколько пострадавших обратились в суд с исками о взыскании стоимости приобретенных роллов, расходов на лечение, утраченного заработка и компенсации морального вреда.

В итоге, суд встал на сторону жителей краевой столицы. Каждый пострадавший должен получить около 50 тыс. рублей компенсации.