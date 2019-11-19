Отравлением школьника снюсом в Алтайском крае заинтересовались следователи

Следственные органы проводят проверку после отравления 13-летнего заринского школьника табаком, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Ребенка госпитализировали 15 ноября. По его словам, накануне происшествия он употребил табачное изделие. Как сообщалось ранее, это был снюс.

Следователи установят обстоятельства, при которых ребенок приобрел вещество, так как оно запрещено к употреблению несовершеннолетними. Также СК найдет лиц, распространяющих его среди школьников.

Снюс представляет собой измельчённый увлажненный табак, который помещают между верхней губой и десной. При этом никотин из табака поступает в организм. Снюс относится к бездымному табаку.