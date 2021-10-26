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Происшествия

СМИ: отравленным кольцом из России хотел убить саудовский принц короля

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман несколько лет назад хвастался, что может с легкостью убить находившегося на тот момент на престоле короля Абдаллу ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

Владимир Путин с королем Саудовской Аравии.
Владимир Путин с королем Саудовской Аравии.
kremlin.ru

В этом его обвинил бывший высокопоставленный офицер саудовской разведки, пишет The Washington Post.

По данным офицера, в 2014 году принц заявил, что может убить короля Абдаллу при помощи отравленного кольца, которое он получил из России.

«Мне достаточно просто пожать ему руку, и он будет готов», — привел военный слова, якобы сказанные принцем.

При этом экс-разведчик не слышал высказывание принца лично.

Однако, по его словам, до сих пор сохранились видеозаписи со встречи Мухаммеда бин Салмана с другим саудовским принцем, который тогда занимал должность главы разведки королевства. Предположительно, именно на той встрече и была озвучена указанная угроза, пишет Lenta.ru.

В то же время офицер признал, что не знает, насколько серьезно тогда говорил наследный принц.

14 октября 2019 года президент РФ Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию. Главы государств обменялись подарками. Путин вручил королю камчатского кречета, саудовский лидер поблагодарил президента и в ответ вручил ему картину.

Телефонный звонок

В 2017 году Владимир Путин прервал заседание Совета при президенте по культуре и искусству из-за звонка саудовского короля. Телефонный звонок, из-за которого Владимир Путин прервал заседание Совета по культуре, поступил от короля Саудовской Аравии. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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