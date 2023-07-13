Отрезанную часть человеческого тела доставили в резиденцию президента

Инцидент произошел в преддверии национального праздника — Дня взятия Бастилии.
Палец поместили в холодильник. Позже правоохранители нашли человека, которому принадлежал палец. Однако подробности не сообщаются, указывает Газета.Ru.
Пока не последовало официальных комментариев по поводу произошедшего.
Между тем Елисейский дворец — резиденция президента Франции.
Ранее в Санкт-Петербурге убитой женщине отрезали палец для разблокировки телефона. Тогда возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
А врачи краевой больницы скорой помощи ювелирно пришивают людям оторванные руки. Производственные и бытовые травмы лидируют в топе причин, по которым человек попадает на больничную койку.