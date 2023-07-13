13 июля
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Происшествия

Отрезанную часть человеческого тела доставили в резиденцию президента

Служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо. В нем оказался человеческий палец, пишет Valeurs Actuelles.

Рука.
Рука.
СС0

Инцидент произошел в преддверии национального праздника — Дня взятия Бастилии.

Палец поместили в холодильник. Позже правоохранители нашли человека, которому принадлежал палец. Однако подробности не сообщаются, указывает Газета.Ru.

Пока не последовало официальных комментариев по поводу произошедшего.

Между тем Елисейский дворец — резиденция президента Франции.

Ранее в Санкт-Петербурге убитой женщине отрезали палец для разблокировки телефона. Тогда возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

А врачи краевой больницы скорой помощи ювелирно пришивают людям оторванные руки. Производственные и бытовые травмы лидируют в топе причин, по которым человек попадает на больничную койку.

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