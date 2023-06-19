Отсидевший 18 лет "лесопарковый маньяк" может быть невиновен

Житель Челябинска, который провел в колонии 18 лет за серию убийств, может оказаться невиновным, пишут "Известия".

В 2000-х в Челябинской области произошла страшная серия убийств и изнасилований. Преступника назвали "лесопарковым маньяком".

В 2005 году за эти деяния на 20 лет осудили Алексея Корочкина. Улик не было, но следствию было достаточно показаний двух пострадавших.

В апреле 2023 года удалось найти главное — орудие убийства. Пистолет, из которого убили всех жертв, принадлежал бывшему правоохранителю, который недавно умер от онкологии.

Кроме того, в те годы подозреваемый жил рядом с парком. Осужденный Корочкин отметил, что все время пытался доказать свою невиновность, а его внешность даже не подходила под описание маньяка.

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