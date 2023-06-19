19 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Отсидевший 18 лет "лесопарковый маньяк" может быть невиновен

Житель Челябинска, который провел в колонии 18 лет за серию убийств, может оказаться невиновным, пишут "Известия".

Суд.
Суд.
unsplash.com

В 2000-х в Челябинской области произошла страшная серия убийств и изнасилований. Преступника назвали "лесопарковым маньяком".

В 2005 году за эти деяния на 20 лет осудили Алексея Корочкина. Улик не было, но следствию было достаточно показаний двух пострадавших.

В апреле 2023 года удалось найти главное — орудие убийства. Пистолет, из которого убили всех жертв, принадлежал бывшему правоохранителю, который недавно умер от онкологии.

Кроме того, в те годы подозреваемый жил рядом с парком. Осужденный Корочкин отметил, что все время пытался доказать свою невиновность, а его внешность даже не подходила под описание маньяка.

Ранее стало известно, люди с какой группой крови чаще становятся опасными для человечества.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость