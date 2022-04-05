5 апреля
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Происшествия

Отважный алтайский фермер на тракторе отстоял соседский дом от огня

В Республике Алтай пожар чуть не уничтожил несколько домов в селе Черный Ануй. Только реакция и смелость местного жителя помогли не допустить беды.

Огонь.
Огонь.
СС0

ЧП произошло 3 апреля. Как рассказали местные спасатели, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кайрат Кожентаев занимался своими делами, когда около 16:30 минут ему позвонил сосед. Он сообщил, что сам находится в отъезде, а у него во дворе загорелись тюки сена.

Мужчина завел личный трактор МТЗ-82 и поехал к месту пожара, где принялся стрелой КУНа, прицепленного к трактору, вытаскивать горящие тюки из скирды и отвозить их за ограду к берегу рядом расположенной реки.

Грамотные и оперативные действия Кожентаева позволили предотвратить распространение пламени на близлежащие постройки, в том числе и жилой дом, а также локализовать пожар до приезда пожарных.

Кстати, пожарная часть находится в селе Усть-Кан, за 60 км Черного Ануя.

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