Озверевший рыбак: на водохранилище в Алтайском крае встретили медведя

Утром 18 июля в паблике «Грибники Барнаула и Алтайского края» появилось сообщение, что возле поселка Правда к грибникам вышел медведь:
«Пожилые муж с женой были в районе водохранилища, где поля и колки, и встретили медведя. Уже возвращались к машине, а он ходил от них в тридцати метрах. Они в машину сели, медведь на лапы встал», — рассказал автор сообщения Александр.
Мужчина предупредил об опасности жителей края, которые приезжают к водохранилищу порыбачить и собрать грибы.
«Я сам охотник и рыбак, и меньше всего хотелось бы встретить медведя. Думаю, что он хочет есть, а есть ему там нечего, и при любой возможности он кого-нибудь съест», — предположил Александр.
Правдинское водохранилище расположено в 30 км к северо-западу от Барнаула — вблизи поселка Правда в Первомайском районе.
Ранее сообщали о том, что бурый медведь сбежал из питомника для собак.