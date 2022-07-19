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Происшествия

Озверевший рыбак: на водохранилище в Алтайском крае встретили медведя

Житель Алтайского края рассказал, что в районе Правдинского водохранилища, где обычно рыбачат и собирают грибы, ходит голодный медведь. Об этом сообщили в amic.ru.

Медведь.
Медведь.
CC0

Утром 18 июля в паблике «Грибники Барнаула и Алтайского края» появилось сообщение, что возле поселка Правда к грибникам вышел медведь:

«Пожилые муж с женой были в районе водохранилища, где поля и колки, и встретили медведя. Уже возвращались к машине, а он ходил от них в тридцати метрах. Они в машину сели, медведь на лапы встал», — рассказал автор сообщения Александр.

Мужчина предупредил об опасности жителей края, которые приезжают к водохранилищу порыбачить и собрать грибы.

«Я сам охотник и рыбак, и меньше всего хотелось бы встретить медведя. Думаю, что он хочет есть, а есть ему там нечего, и при любой возможности он кого-нибудь съест», — предположил Александр.

Правдинское водохранилище расположено в 30 км к северо-западу от Барнаула — вблизи поселка Правда в Первомайском районе.

Ранее сообщали о том, что бурый медведь сбежал из питомника для собак.

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