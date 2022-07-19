Озверевший рыбак: на водохранилище в Алтайском крае встретили медведя

Утром 18 июля в паблике «Грибники Барнаула и Алтайского края» появилось сообщение, что возле поселка Правда к грибникам вышел медведь:

«Пожилые муж с женой были в районе водохранилища, где поля и колки, и встретили медведя. Уже возвращались к машине, а он ходил от них в тридцати метрах. Они в машину сели, медведь на лапы встал», — рассказал автор сообщения Александр.