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Происшествия

Падение маленькой девочки в колодец в Барнауле вызвало гнев Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура РФ взяла на особый контроль расследование уголовного дела по факту падения двухлетней жительницы Барнаула в незакрытый колодец ливневой канализации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Девочку достают из колодца в Барнауле.
Девочку достают из колодца в Барнауле.
22.mchs.gov.ru

Несчастный случай произошел вечером 24 октября в парковой зоне на ул. Аванесова, где девочка гуляла под присмотром мамы и бабушки.

Ребенок радостно бегал по первому снегу и вдруг провалился. Оказалось, что открытый люк был припорошен осенней листвой и первым снегом. Заметить это заранее было невозможно.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, «колодец был прикрыт бетонной плитой, оставлявшей щель». Помощь девочке оказали прибывшие на место спасатели.

Девочку достают из колодца в Барнауле.
Девочку достают из колодца в Барнауле.
22.mchs.gov.ru

В результате падения у потерпевшей был диагностирован перелом височной кости. Девочка была госпитализирована.

По данному факту прокуратура Алтайского края проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасной эксплуатации и содержании систем коммуникации. Прокуратура устанавливает круг подозреваемых лиц, из-за чьей безответственности пострадал ребенок.

Позже выяснилось, что рабочие «Автодорстроя» чистили коллектор от мусора, установили ограждение, но неизвестные его повредили и украли люки. После того, как 24 октября в колодец провалился ребенок, место снова огородили, а 25 октября закрыли люками.

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк на аппаратном совещании также пообещал установить и наказать виновных.

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