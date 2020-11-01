Падение маленькой девочки в колодец в Барнауле вызвало гнев Генпрокуратуры

Несчастный случай произошел вечером 24 октября в парковой зоне на ул. Аванесова, где девочка гуляла под присмотром мамы и бабушки.
Ребенок радостно бегал по первому снегу и вдруг провалился. Оказалось, что открытый люк был припорошен осенней листвой и первым снегом. Заметить это заранее было невозможно.
Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, «колодец был прикрыт бетонной плитой, оставлявшей щель». Помощь девочке оказали прибывшие на место спасатели.
В результате падения у потерпевшей был диагностирован перелом височной кости. Девочка была госпитализирована.
По данному факту прокуратура Алтайского края проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасной эксплуатации и содержании систем коммуникации. Прокуратура устанавливает круг подозреваемых лиц, из-за чьей безответственности пострадал ребенок.
Позже выяснилось, что рабочие «Автодорстроя» чистили коллектор от мусора, установили ограждение, но неизвестные его повредили и украли люки. После того, как 24 октября в колодец провалился ребенок, место снова огородили, а 25 октября закрыли люками.
Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк на аппаратном совещании также пообещал установить и наказать виновных.