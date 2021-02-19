Пакет с 15 млн рублей отняли у жителя Новосибирска: повалили, запинали и убежали

Дерзкое ограбление произошло днем 18 февраля — на Новогодней улице.
«По словам свидетеля происшествия, предоставившего видеозапись нападения, добычей преступников стали 15 млн рублей, которые пострадавший нес в пакете», — отмечает издание.
Судя по кадрам, неизвестные догнали мужчину и ударом со спины в голову повалили на снег.
Мужчина попытался оказать сопротивление, но не смог отбиться от двух напавших грабителей.
Завладев пакетом, преступники убежали. Случайный прохожий попытался их остановить, однако не получилось.
«Грабители скрылись на легковой машине. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и следователи», — говорится в сообщении.
Ранее в Новосибирске другой грабитель с пистолетом в руках попал на камеры. Теперь его тоже ищет полиция.