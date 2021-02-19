Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 февраля 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Пакет с 15 млн рублей отняли у жителя Новосибирска: повалили, запинали и убежали

В Новосибирске двое неизвестных избили мужчину и забрали пакет с большой суммой денег, с которым он шел по улице, сообщают «Вести».

Нападение на мужчину. Новосибирск.
Нападение на мужчину. Новосибирск.
кадр из видео vesti.ru

Дерзкое ограбление произошло днем 18 февраля — на Новогодней улице.

«По словам свидетеля происшествия, предоставившего видеозапись нападения, добычей преступников стали 15 млн рублей, которые пострадавший нес в пакете», — отмечает издание.

Судя по кадрам, неизвестные догнали мужчину и ударом со спины в голову повалили на снег.


Мужчина попытался оказать сопротивление, но не смог отбиться от двух напавших грабителей.

Завладев пакетом, преступники убежали. Случайный прохожий попытался их остановить, однако не получилось.

«Грабители скрылись на легковой машине. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и следователи», — говорится в сообщении.

Ранее в Новосибирске другой грабитель с пистолетом в руках попал на камеры. Теперь его тоже ищет полиция.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость