В соцсетях появились фотографии с места крушения двух боевых машин ВДВ

Боевые машины десантировались без личного состава, пострадавших среди военнослужащих нет, сообщает ТАСС.
Обстоятельства и причины ЧП устанавливает комиссия ВДВ совместно с представителями промышленности.
Сообщество «Авиация» во «ВКонтакте» опубликовало фотографии с места ЧП на учениях «Центр-2019» в Оренбургской области: у двух боевых машин десанта во время десантирования из транспортных самолетов Ил-76 отказали парашютные системы.
Боевые машины десантировались без личного состава, пострадавших среди военнослужащих нет, сообщает ТАСС.
Обстоятельства и причины ЧП устанавливает комиссия ВДВ совместно с представителями промышленности.
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