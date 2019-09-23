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Происшествия

В соцсетях появились фотографии с места крушения двух боевых машин ВДВ

Сообщество «Авиация» во «ВКонтакте» опубликовало фотографии с места ЧП на учениях «Центр-2019» в Оренбургской области: у двух боевых машин десанта во время десантирования из транспортных самолетов Ил-76 отказали парашютные системы.

Две боевые машины разбились на учениях «Центр-2019»
Две боевые машины разбились на учениях «Центр-2019»
vk.com/aircrash

Боевые машины десантировались без личного состава, пострадавших среди военнослужащих нет, сообщает ТАСС.

Обстоятельства и причины ЧП устанавливает комиссия ВДВ совместно с представителями промышленности.

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