Парашютист чудом выжил на Танае, где ранее разбился самолет со спортсменами

В Кемеровской области в ходе парашютного Мондиаля едва не разбился иностранный спортсмен, сообщает « Регион-42 Кемерово ».

10 августа в Кузбассе торжественно стартовал Чемпионат мира по парашютному спорту Мондиаль-2020.

15 августа сообщили, что во время соревновательных прыжков на аэродроме «Танай» едва не разбился иностранец — запутался в стропах.

«Неужели ему повезло, что с таким парашютом умудрился сесть. Была жесткая посадка. Слава богу, живой, не хромает», — рассказал автор видео.



По другим данным, инцидент произошел на второй площадке чемпионата — аэродром «Кемерово-Северный».

«Мужчина спустился на „запаске“. Такое происходит довольно часто», — отметили в паблике.

В комментариях к записи разгорелись споры. Одни утверждают, что все прошло хорошо, а другие заявили, что лично видели прыжок и общались со спортсменом.

Напомним, в июне на кузбасском аэродроме во время тренировочного полета разбился самолет: из 19 человек погибли четверо, в том числе уроженцы Алтая.