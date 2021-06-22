Алтайский парашютист, выживший при крушении самолета в Кузбассе, рассказал подробности трагедии

Парашютист из Алтайского края Дмитрий Степанов рассказал, как произошла авиакатастрофа на аэродроме «Танай» в Кемеровской области, сообщает А42.RU .

Трагедия произошла утром 19 июня во время тренировочного полета. На борту было 19 человек, четверо погибли — двое пилотов и двое парашютистов-рекордсменов. Ранее стало известно, что двое погибших — из Алтайского края. В числе пострадавших оказался еще один уроженец региона Дмитрий Степанов.

Дмитрий в своем Instagram рассказал, как произошла авиакатастрофа. Но позже, судя по всему, удалил запись и опубликовал пост с соболезнованиями.

«19 июня было отличное утро, которое началось с зарядки, кофе девчонкам, тренировки отцепки, записи во взлет. Как и всегда, душевная семейная обстановка аэродрома. Примерно в 10:00 стоял перед взлетом на линии осмотра и получал инструктаж по всем параметрам безопасности. Согласно очередности сели в самолет и полетели», — написал он.

Когда произошел отказ правового двигателя, находившиеся в самолете испугались, но понимали, что можно совершить посадку и с одним двигателем.

«Высота 100, смотрю на пилота, и он явно держит ситуацию под контролем, паники нет. Разворот в сторону аэродрома, сильный правый крен, страх, выходим из него, и снова отпускает на пару секунд. Высота 50, еще один правый крен, отказ второго двигателя (как я понял), очень быстрое приближение к земле, прощание, удар, кувырки», — написал парашютист.

В сознание мужчина пришел уже на земле. Из-за страха взрыва отполз подальше от разбившегося самолета.