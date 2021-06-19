Барнаульцы были в самолете, разбившемся в Кузбассе. Погибли инструктор и пилот, еще один пострадал

Как минимум три уроженца Алтайского края летели в самолете с парашютистами, разбившемся в Кузбассе, двое погибли — опытные инструктор и пилот.

Трагедия произошла утром 19 июня во время тренировочного полета на аэродроме «Танай». По последним данным, погибли четыре человека.

Telegram-канал «LIFE SHOT» опубликовал список погибших и пострадавших — как минимум три человека были из Алтайского края.

Погиб Алексей Рыбальченко — ранее работал инструктором в Барнаульском авиационном спортивном клубе (аэродром Лесной).

Алексей — парашютист-рекордсмен (3,5 тыс. прыжков) Урала, Сибири и Дальнего Востока. Он совершал тандемные прыжки с людьми с ограниченными возможностями. Дважды участвовал в конкурсах экстремального видео, которые проходили в Алтайском крае, и оба раза занимал первое место.

Также погиб Александр Шейкин, пилот и инструктор курсантов Барнаульского института авиации. Во время трагического полета он был командиром судна.

«В ходе полета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате воздушного судна на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю», — рассказали в СК России.

Среди пострадавших третий уроженец Алтайского края — Дмитрий Степанов, сообщают в соцсетях.

Аэродром «Танай» пользуется большой популярностью среди любителей прыжков с парашютом — туда приезжают со всей Сибири. Сведения о погибших и пострадавших выясняют следователи СК.

Ранее сообщали, что при крушении самолета в Кузбассе пострадали кемеровский олигарх и новосибирский депутат.