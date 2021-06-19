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Жизнь

Сибирский олигарх пострадал при крушении самолета в Кузбассе

В самолете с парашютистами, разбившемся в Кемеровской области, летел бизнесмен и совладелец разреза «Кузнецкий Южный» Тимур Франк, сообщает «Тайга.инфо».

Тимур Франк, бизнесмен и совладелец разреза «Кузнецкий Южный». Кузбасс.
Тимур Франк, бизнесмен и совладелец разреза «Кузнецкий Южный». Кузбасс.
t.me/ENews112.

Трагедия произошла утром 19 июня во время тренировочного полета на аэродроме «Танай». По последним данным, погибли четыре человека.

Франк оказался в списке пассажиров самолета, опубликованном в Telegram-канале «LIFE SHOT».

«В числе пострадавших есть кузбасский бизнесмен и совладелец угольного разреза „Кузнецкий Южный“ Тимур Франк. Мужчину госпитализировали», — подтвердил источник издания.

По данным «112», бизнесмен находится в тяжелом состоянии. Также пострадал депутат Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг.

Угольный олигарх увлекается парашютным спортом — в 2018 году участвовал в чемпионате мира по групповой акробатике в составе команды-четверки.

СК России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

«По поручению председателя СК РФ на место происшествия направлены следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. Дальнейший ход расследования поставлен на контроль», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что самолет принадлежит ДОСААФ (Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России).

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