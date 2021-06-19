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Происшествия

Самолет с парашютистами, разбившийся в Кузбассе, принадлежит ДОСААФ

В Кемеровской области проводят доследственную проверку после падения самолета L-410, сообщает Западно-Сибирское управление СК на транспорте.

Самолет Л-410 упал в Кузбассе.
Самолет Л-410 упал в Кузбассе.
t.me/ENews112.

Трагедия произошла утром 19 июня во время тренировочного полета на аэродроме «Танай». По последним данным, погибли четыре человека.

Аэродром пользуется большой популярностью среди любителей прыжков с парашютом — туда приезжают со всей Сибири. Неизвестно, были ли на борту самолета уроженцы Алтайского края. Сведения о погибших и пострадавших выясняют следователи.

«В ходе полета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате воздушного суда на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю», — рассказали в ведомстве.

На место происшествия выехала следственная группа для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным главы Кузбасса, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 — в средней тяжести.

Как сообщает ТАСС, самолет, на котором выполняли парашютные прыжки, принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).

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