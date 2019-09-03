«Помощник» из Алтайского края с опытной подельницей ограбил пенсионерку на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском уроженец Алтайского края и 28-летняя женщина предложили старушке донести продукты. Пенсионерка не успела даже рассмотреть «помощников», как они уже убежали с ее сумками, рассказали в ГУ МВД по Камчатскому краю.

29 августа 87-летняя жительница Петропавловска-Камчатского пришла в полицию. Она рассказала, один из двоих неизвестных буквально вырвал пакет с продуктами у нее из рук, а потом они оба убежали.

Полицейские нашли криминальную пару. Оказалось, что женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления против личности, в том числе тяжкие (кража, разбой). Она освободилась из тюрьмы только в феврале 2018 года.

В полиции возбудили уголовное дело по ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».