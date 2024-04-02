2 апреля
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Происшествия

Парень убил бездомного и спрятал голову в чулане

Житель Колорадо убил бездомного и спрятал голову в чулане своего дома. Об этом сообщает Daily Mail.

Убийца. Нож.
Убийца. Нож.
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19-летний парень убил 69-летнего бездомного еще в 2021 году.

Известно, что он расчленил его тело и принес некоторые части домой. Страшную находку обнаружила мама молодого человека.

С полицейскими парень говорил спокойно и невозмутимо отвечал об отрезанной головн и руке. Также он рассказал, что всегда хотел убить человека, чтобы почувствовать, какого это.

Американца приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае снизилась преступность.

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