Парень убил бездомного и спрятал голову в чулане

Житель Колорадо убил бездомного и спрятал голову в чулане своего дома. Об этом сообщает Daily Mail.

19-летний парень убил 69-летнего бездомного еще в 2021 году.

Известно, что он расчленил его тело и принес некоторые части домой. Страшную находку обнаружила мама молодого человека.

С полицейскими парень говорил спокойно и невозмутимо отвечал об отрезанной головн и руке. Также он рассказал, что всегда хотел убить человека, чтобы почувствовать, какого это.

Американца приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае снизилась преступность.

Самое важное - в нашем Telegram-канале