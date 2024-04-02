Парень убил бездомного и спрятал голову в чулане

19-летний парень убил 69-летнего бездомного еще в 2021 году.
Известно, что он расчленил его тело и принес некоторые части домой. Страшную находку обнаружила мама молодого человека.
С полицейскими парень говорил спокойно и невозмутимо отвечал об отрезанной головн и руке. Также он рассказал, что всегда хотел убить человека, чтобы почувствовать, какого это.
Американца приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае снизилась преступность.
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