22 сентября
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Происшествия

Парня из алтайского села будут судить за секс со школьницей

24-летнего жителя Смоленского района ждет суд по обвинению в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Пара занялась любовью по обоюдному согласию, но закон есть закон.

Любовь. Отношения.
Любовь. Отношения.
СС0

Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и 15-летней девушкой происходили по взаимному согласию — это является уголовно-наказуемым деянием.

Школьница не достигла 16-летнего возраста, что «нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование ее личности», сообщают в следственном комитете.

Парень свою вину признал. Уголовное дело передали на рассмотрение суда.

По данной статье ему грозят обязательные работы, ограничением свободы или лишение свободы на срок до четырех лет.

15 августа в Барнауле незнакомец заманил двух школьниц в кусты и надругался над одной из них.

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