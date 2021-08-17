Педофил надругался над 9-летней школьницей в Барнауле

15 августа в Барнауле незнакомец заманил двух школьниц в кусты и надругался над одной из них. Извращенца уже поймала полиция, пишет ren.tv .

В тот день девочки пошли на реку собирать ракушки. К школьницам подошел мужчина, который предложил покормить белок и отвел в кусты, где совершил действия сексуального характера над одной из девочек.

Перепуганная подруга побежала за помощью и позвала рыбаков, несмотря на угрозы, которые кричал нападавший. Увидев рыбаков, он отпустил школьницу.

Подозреваемым оказался 41-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

15 августа в Новосибирске мужчина напал на 13-летнюю школьницу в частном секторе, после чего затащил девочку в лес и применил к ней насильственные действия.