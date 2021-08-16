В Новосибирске педофил утащил в лес 13-летнюю девочку

15 августа в Новосибирске мужчина напал на 13-летнюю школьницу в частном секторе, после чего затащил девочку в лес и применил к ней насильственные действия. Об этом сообщает НГС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После того как девочка описала предполагаемого преступника, начались розыскные мероприятия. К поискам подключили кинологов с собаками. Через несколько часов оперативникам удалось установить личность насильника и задержать его, — сообщил источник издания.

По данным НГС, преступником оказался 22-летний ранее не судимый житель Тогучина. Сейчас с задержанным работают следователи, а с девочкой — психологи.

Официальной информации о происшествии в СМИ не поступало.

Ранее на Алтае задержали местного жителя Олега Лавкина, которого обвиняют в похищении и совращении 12-летней девочки. Следователи предполагают, что обвиняемый ранее уже совершал преступления против детей. Сейчас мужчина находится в Бийске, его допрашивают.