Сексуальное насилие вменили обвиняемому в похищении 12-летней девочки на Алтае

После того, как 31 июля мужчина похитил и запер девочку в подвале, он также совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
Также устанавливаются обстоятельства еще нескольких преступлений сексуального характера, которые Лавкин ранее совершал в отношении несовершеннолетней.
Напомним, когда дело получило резонанс (пропавшую девочку разыскивали волонтеры и правоохранители), мужчина отпустил пленницу и скрылся. Его поймали 12 августа на территории Республики Алтай, после того, как мужчину опознал местный житель.
«Лавкин допрошен в качестве обвиняемого, с ним проведена проверка показаний на месте происшествия. На время предварительного следствия злоумышленник помещен в следственный изолятор», — добавили следователи.