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Происшествия

Сексуальное насилие вменили обвиняемому в похищении 12-летней девочки на Алтае

Олегу Лавкину, обвиняемому в похищении 12-летней жительницы Бийска, добавили еще одну статью — п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Обвиняемый в похищении и насилии над 12-летней девочкой.
Обвиняемый в похищении и насилии над 12-летней девочкой.
vk.com/altaikrai.sledcom

После того, как 31 июля мужчина похитил и запер девочку в подвале, он также совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Также устанавливаются обстоятельства еще нескольких преступлений сексуального характера, которые Лавкин ранее совершал в отношении несовершеннолетней.


Напомним, когда дело получило резонанс (пропавшую девочку разыскивали волонтеры и правоохранители), мужчина отпустил пленницу и скрылся. Его поймали 12 августа на территории Республики Алтай, после того, как мужчину опознал местный житель.

«Лавкин допрошен в качестве обвиняемого, с ним проведена проверка показаний на месте происшествия. На время предварительного следствия злоумышленник помещен в следственный изолятор», — добавили следователи.

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