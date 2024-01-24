Партию кокаина на крупную сумму изъяли в российском порту

Кокаин попал на судно в мешках с кофе.
Стоимость партии составила 13 млрд рублей.
Ранее более тонны спрессованного кокаина нашли в российском порту.
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Кокаин из Бельгии изъяли в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости.
Кокаин попал на судно в мешках с кофе.
Стоимость партии составила 13 млрд рублей.
Ранее более тонны спрессованного кокаина нашли в российском порту.
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