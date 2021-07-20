Партию телефонов в колбасе передали россиянину с воли в СИЗО

Россиянину в СИЗО Приморья передали партию сотовых телефонов в колбасе, сообщает РИА Новости .

Согласно заявлению Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН)., сотрудники СИЗО при проверке посылки одному из обвиняемых обнаружили 26 запрещенных предметов в мясных изделиях.

14 сотовых телефонов, восемь комплектующих к ним и четыре сим-карты были герметично упакованы и спрятаны ухищренным способом, пишет Lenta.ru.

А в Рязанской области россиянин, отбывающий наказание в колонии, «заработал» 30 млн рублей. Попав в колонию, заключенный стал обманом похищать деньги граждан с помощью мобильного телефона.

Всего за первое полугодие 2020 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы изъяли свыше 20 тыс. незаконно используемых мобильных устройств.