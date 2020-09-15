Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 сентября 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Пашаев заявил, что приговор Ефремову отменят

Мосгорсуд проявит гуманность и снизит срок Михаилу Ефремову, которого признали виновным в ДТП в Москве и приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

Михаил Ефремов.
Михаил Ефремов.
m-efremov.ru

«Думаю, год-полтора Мосгорсуд ему скинет, проявят гуманность», — отметил защитник на пресс-конференции в НСН.

Пашаев считает, что кассационная инстанция или Верховный суд РФ могут отменить приговор.

Также адвокат заявил, что доволен своей работой по делу артиста, пишет News.ru. По его словам, Ефремов получил восемь лет из-за «заказа».

СИЗО

Михаила Ефремова в СИЗО посетила правозащитница Марина Литвинович. Актер рассказал ей, что у него хорошие отношения с сокамерниками.

Недавно Ефремова перевели из карантина в обычную четырехместную камеру. Там есть холодильник и телевизор.

Правозащитница рассказала, что актер даже договорился с сокамерниками ходить вместе в спортзал, чтобы играть в настольный теннис.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость