Пашаев заявил, что приговор Ефремову отменят

«Думаю, год-полтора Мосгорсуд ему скинет, проявят гуманность», — отметил защитник на пресс-конференции в НСН.
Пашаев считает, что кассационная инстанция или Верховный суд РФ могут отменить приговор.
Также адвокат заявил, что доволен своей работой по делу артиста, пишет News.ru. По его словам, Ефремов получил восемь лет из-за «заказа».
СИЗО
Михаила Ефремова в СИЗО посетила правозащитница Марина Литвинович. Актер рассказал ей, что у него хорошие отношения с сокамерниками.
Недавно Ефремова перевели из карантина в обычную четырехместную камеру. Там есть холодильник и телевизор.
Правозащитница рассказала, что актер даже договорился с сокамерниками ходить вместе в спортзал, чтобы играть в настольный теннис.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.