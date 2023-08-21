21 августа
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Происшествия

Пассажир посадил рядом собаку. Появились подробности поножовщины в барнаульской маршрутке

Конфликт с дракой, перешедший в поножовщину, произошел вечером 20 августа. Водителя маршрута №65 ранили в живот.

Водителя порезали в маршрутке.
Водителя порезали в маршрутке.
"Инцидент Барнаул"

Очевидцы поделились подробностями происшествия.

Так, ссора якобы началась из-за того, что пассажир посадил на сидение собаку. Свидетели отметили, что на улице было грязно, поэтому собака не просто занимала место, но и марала обивку.

Водитель сделал замечание, но слова не подействовали - тогда он решил применить силу.

После недолгой драки пассажир достал нож и ранил водителя. В полиции уточнили, что пострадавшему 46 лет. Его госпитализировали в горбольницу.

Подозреваемый же - 53-летний мужчина. Его задержали и доставили в отделение. Назначили судмедэкспертизу, чтобы выявить степень тяжести причиненного вреда.

Ранее в Барнауле снова пожаловались на поведение водителей общественного транспорта.

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