Пассажир угрожал достать бомбу и взорвать российский аэропорт. Подробности

Мужчина не хотел стоять в очереди на регистрацию и сообщил, что взорвет аэропорт, сообщает Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в международном аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Регистрация проходила на рейс Санкт-Петербург - Казань авиакомпании Smartavia.

Мужчина подошел к сотрудникам службы безопасности аэропорта и потребовал провести его к самолёту как VIP-персону. В противном случае он сообщил, что достанет из сумки бомбу и много оружия.

Сотрудники службы безопасности скрутили "террориста" и осмотрели его ручную кладь. Ничего подозрительного внутри не было.

В отделе полиции мужчина признался, что просто хотел побыстрее сесть в самолет. И никаких взрывов не планировал.

Ведется разбирательство.

Ранее летевший в Барнаул пьяный пассажир рвался в кабину пилотов и подрался с членами экипажа. Вел себя агрессивно, мешал работе экипажа, провоцировал конфликты с окружающими.

В пьяном угаре ударил бортпроводника по лицу. Пассажиры и работники авиакомпании совместными усилиями скрутили дебошира.

После посадки лайнера в Барнауле его ждали с "теплым приемом" сотрудники транспортной полиции. Законным требованиям мужчина не подчинился. Тогда правоохранители применили физическую силу и спецсредства. Дебошира задержали и доставили в отдел полиции.