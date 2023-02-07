Летевший в Барнаул пьяный пассажир рвался в кабину пилотов и подрался с членами экипажа

Во время полета мужчина стал ходить по салону лайнера — он хотел попасть в кабину пилотов.

Вел себя агрессивно, мешал работе экипажа, провоцировал конфликты с окружающими, говорится в сообщении МВД России.

В пьяном угаре ударил бортпроводника по лицу. Пассажиры и работники авиакомпании совместными усилиями скрутили дебошира.

После посадки лайнера в Барнауле его ждали с «теплым приемом» сотрудники транспортной полиции. Законным требованиям мужчина не подчинился. Тогда правоохранители применили физическую силу и спецсредства. Дебошир задержан и доставлен в дежурную часть Алтайского ЛУ МВД России.

Медицинским освидетельствованием у пассажира установлено алкогольное опьянение. Впереди буяна ожидает насыщенная жизнь в виде заведения уголовного дела.

Ранее пьяный авиапассажир обещал взорвать борт и остался «на отдыхе» вместо Пхукета в Сибири.

Между тем ранее за дебош на борту самолета пассажир получил реальный срок. А дерзкий «сын губернатора» устроил потасовку — подрался с пассажирами и стюардессой.