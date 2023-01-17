За дебош на борту самолета пассажир получил реальный срок

Мужчину задержали в аэропорту Толмачево. Суд зачел ему в срок отбывания наказания время его содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена. Мужчина освобожден из-под стражи в зале суда

Что произошло

8 декабря 2021 года 39-летний житель ХМАО вел себя неадекватно на борту пассажирского самолета, стучал в салоне воздушного судна, беспорядочно размахивал руками, на замечания бортпроводников не реагировал.

Пассажиры и члены экипажа связали Левина ремнями.

Ранее авиадебошир получил реальный срок за пьяные выходки на рейсе «Новосибирск-Москва». А 10 суток в спецприемнике получил трезвый пассажир, отказавшийся пересесть на свое место в самолете.