Авиадебошир получил реальный срок за пьяные выходки на рейсе «Новосибирск-Москва»

Новосибирский суд признал жителя Челябинска виновным в дебоше на борту самолета и отправил его в колонию строгого режима, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Напомним, 36-летний мужчина ударил командира экипажа, второго пилота и бортпроводника самолета в новосибирском аэропорту Толмачево.

Обской городской суд признал пассажира виновным по трем статьям: «Хулиганство на транспорте», «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», «Оскорбление представителя власти».

«14 мая 2019 года около 09:40 находившийся в состоянии алкогольного опьянения пассажир, при осуществлении посадки на борт воздушного судна в помещении телетрапа выражался грубой нецензурной бранью и толкал бортпроводников, не реагируя на неоднократные требования о прекращении хулиганского, противоправного и аморального поведения. Требуя допустить его в самолет, пассажир зашел в кабину летного экипажа, где ударил командира воздушного судна», — рассказали в ведомстве.

Чтобы успокоить дебошира на борт воздушного судна прибыли сотрудники полиции, одного из которых мужчина оскорбил, «унизив его честь и достоинство».

По данным МВД, в крови у жителя Челябинска было 1,57 промилле алкоголя. Суд приговорил его к 3,5 годам в колонии строгого режима.