13 января
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Происшествия

Дерзкий «сын губернатора» устроил дебош на борту самолета и подрался с пассажирами

Российский самолет, выполнявший рейс Бангкок — Москва, экстренно посадили в Самарканде из-за драки дебоширов.

В самолете.
В самолете.
CC0

Один из буянивших представился сыном губернатора Красноярского края, сообщает Telegram-канал Mash.

Так называемый сын губернатора Александра Усса требовал особого отношения от бортпроводниц. Вскоре его обман вскрылся. После этого он толкнул стюардессу, которая упала и ударилась головой.

Другие пассажиры решили заступиться за бортпроводницу, между ними завязалась драка, пишет Lenta.ru.

На борту находилась беременная женщина, ей стало плохо. И экипаж принял решение об экстренной посадке лайнера.

Женщину увезли в роддом, а узбекские полицейские задержали участников «битвы».

О сыне губернатора

Между тем сын губернатора Красноярского края находится под домашним арестом.

Уссу надели электронный браслет. Он должен носить его, пока суд не завершит рассмотрение вопроса о его экстрадиции в США.

Там ему и еще пяти российским гражданам предъявили отмывание в уклонении от санкций и отмывании денег.

Дебоши на борту

Ранее пьяный пассажир мешал экипажу во время полета и подрался со стюардессой. Он приставал к пассажирам, матерился — нарывался на скандал. Но в конце концов решил подраться со стюардессой — ребром ладони нанес удар старшему бортпроводнику по бедру.

В аэропорту прилета пассажира ждал теплый прием — его встречали транспортные полицейские. Задержанный — житель Кузбасса.

А пассажир самолета, выполнявшего рейс Владивосток — Хабаровск, устроил дебош на борту самолета и подрался с бортпроводницей. Также члены экипажа разнимали драку российских туристов во время полета лайнера.

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