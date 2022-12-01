Вишенка на торте: пьяный пассажир мешал экипажу во время полета и подрался со стюардессой

Пассажир был в состоянии алкогольного опьянения. Видимо, «раздухарился» и стал мешать работе экипажа. Причем командир воздушного судна (КВС) письменно предупредил дебошира о недопустимости подобного поведения, но мужчину это не остановило.

Приставал к пассажирам, матерился — нарывался на скандал. Но в конце концов решил подраться со стюардессой — ребром ладони нанес удар старшему бортпроводнику по бедру, пишет Lenta.ru.

В аэропорту прилета пассажира ждал теплый прием — его встречали транспортные полицейские. Задержанный — житель Кузбасса.

Ранее пассажир самолета, выполнявшего рейс Владивосток — Хабаровск устроил дебош на борту самолета и подрался с бортпроводницей. Также члены экипажа разнимали драку российских туристов во время полета лайнера.