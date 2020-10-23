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Происшествия

Пассажир в ответ на просьбу надеть маску начал стрелять в автобусе

Пассажир автобуса в Великом Новгороде открыл стрельбу в ответ на просьбу надеть маску, сообщает «Интерфакс».

Масочный режим. Общественный транспорт.
Масочный режим. Общественный транспорт.
barnaul.org

Сначала надеть маску потребовал кондуктор, к нему присоединился пассажир, который сделал замечание человеку без маски и попросил его выйти из автобуса.

В ответ тот полез драться и несколько раз ударил сделавшего ему замечание мужчину по лицу, а затем выстрелил ему в ногу из травматического пистолета.

Полицейские оказали пострадавшему первую помощь, госпитализация ему не потребовалась.

Стрелявшего задержали, пишет bfm.ru.

Против него возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Ранее пассажир троллейбуса в Рубцовске демонстративно отказывался надеть защитную маску. Из-за такого упорства пришлось вызывать полицию.

Инцидент произошел 19 октября в троллейбусе № 1. Пассажир держал маску в руках, отказывался ее надеть и не реагировал на замечания кондуктора.

Время простоя троллейбуса составило 1 час 4 минуты.

Полиция составила протокол и передала материалы в Рубцовский городской суд.

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