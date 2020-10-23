Пассажир в ответ на просьбу надеть маску начал стрелять в автобусе

Сначала надеть маску потребовал кондуктор, к нему присоединился пассажир, который сделал замечание человеку без маски и попросил его выйти из автобуса.
В ответ тот полез драться и несколько раз ударил сделавшего ему замечание мужчину по лицу, а затем выстрелил ему в ногу из травматического пистолета.
Полицейские оказали пострадавшему первую помощь, госпитализация ему не потребовалась.
Стрелявшего задержали, пишет bfm.ru.
Против него возбуждено дело по статье о хулиганстве.
Ранее пассажир троллейбуса в Рубцовске демонстративно отказывался надеть защитную маску. Из-за такого упорства пришлось вызывать полицию.
Инцидент произошел 19 октября в троллейбусе № 1. Пассажир держал маску в руках, отказывался ее надеть и не реагировал на замечания кондуктора.
Время простоя троллейбуса составило 1 час 4 минуты.
Полиция составила протокол и передала материалы в Рубцовский городской суд.